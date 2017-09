Marca lança vestidos de noiva inspirados nas princesas da Disney

Já sabemos que não há limites quando se trata de peças de roupa com referências à princesas da Disney. No entanto, a companhia japonesa Kuraudia, especializada em vestidos de noiva, alcançou um novo nível ao lançar uma coleção de 14 modelos inspirados em Ariel, Aurora, Bela, Branca de Neve, Cinderela e Rapunzel.

Os vestidos, revelados nos últimos dias do mês de agosto, são uma releitura moderna dos que as princesas usam nos desenhos animados e provam que não é preciso estar de branco para estar linda no dia do casamento.

De acordo com o portal Asahi, a marca começará a aceitar pedidos de lojas de vestidos, salões de casamento e hotéis somente para o Japão e a partir de novembro. O valor do aluguel de cada peça será em torno de 3.600 dólares (aproximadamente 12 mil reais).

Para completar a coleção, a Kuraudia Co. pensou também nos noivos e lançou ternos de príncipes encantados que combinam com os vestidos. Também é possível alugá-los por um acréscimo de 900 dólares (cerca de 3 mil reais).

Todos os vestidos e ternos foram aprovados oficialmente pela Disney por meio de um acordo de licenciamento. Ainda segundo o Asahi, a companhia juntou forças com a gigante de entretenimento porque queria peças que refletissem o compromisso da Kuraudia com a visão do universo Disney.

Veja a seguir alguns dos modelos de vestidos!

Ariel

Aurora

Bela

Branca de Neve

Cinderela

Rapunzel