“Verde” é o novo preto: os looks sustentáveis dos famosos no Oscar 2020

No tapete vermelho do Oscar 2020, a grande tendência não foram os tons de rosa do momento, paetês, ou 18 mil diamantes incrustados em algum tecido ridiculamente caro. Neste ano, o que “está usando” no mundo das celebridades é sustentabilidade.

Para se ter uma ideia, a indústria da moda só perde para a petrolífera no nada honroso ranking de quem mais polui o planeta, sendo responsável por cerca de 8% de todo o impacto climático. Por isso, tanto quanto parar de comprar canudos plásticos, é preciso repensar o consumo de roupas novas. A forma mais sustentável de se vestir? Com looks já usados.

Entre as celebridades que optaram por essa solução, Margot Robbie, Joaquin Phoenix, e a lendária figurinista Sandy Powell. Além deles, outros famosos apostaram em looks com algum detalhe sustentável ou até mesmo fabricados com tecidos reaproveitados.

Porque não adianta nada usar a produção do momento se, em breve, não existir mais planeta para aparecer por aí com o “it look”, não é mesmo?!

Abaixo, CLAUDIA separou algumas das estrelas que compareceram ao Oscar com um approach “verde”.

O peplum polêmico de Saoirse Ronan pode não ter ganhado unanimidade entre os críticos de moda, mas quem liga para aprovação quando seu vestido Gucci é quase todo sustentável? A parte preta foi toda produzida a partir do tecido do look usado por ela no BAFTA.

Joaquin Phoenix

Antes da temporada de premiações começar, Stella McCartney, estilista conhecida por ser uma das pioneiras em moda sustentável, criou um terno para Joaquin Phoenix e, premiação após premiação, vitória após vitória, lá estava ele com a tal peça. Atitude incrível, mas importante lembrar que, se uma mulher tivesse feito o mesmo, provavelmente seria criticada.

Léa Seydoux

Criado em parceria com a Red Carpet Green Dress, iniciativa criada para promover mais “verde” no tapete vermelho, o vestido preto e branco Louis Vuitton da Léa Seydoux foi todo feito em seda orgânica + Tencel Luxe, que é um filamento ecológico desenvolvido recentemente e que promete dominar nos próximos anos a indústria de moda. As sandálias dela também eram feitas em cetim orgânico!

Margot Robbie

O que é melhor do que um vestido de Alta-Costura Chanel? Um vestido vintage de Alta-Costura Chanel. O da Margot era da temporada de verão de 1994.

Sandy Powell

Uma das figurinistas mais importantes de Hollywood, Sandy Powell, nomeada por “O Irlandês, apostou no mesmo look usado por ela no BAFTA, semana passada. O terno branco conta com a assinatura de quase todos os indicados ao Oscar 2020 e, em breve, será leiloado. Com o dinheiro arrecadado, ela espera conseguir salvar a histórica residência do amigo Derek Jarman, artista, cineasta, e ativista LGBTQ+ britânico morto nos anos 1990.

Kaitlyn Dever

Da mesma forma que o da Léa, o vestido Louis Vuitton da Kaitlyn Dever também tinha o selo de aprovação do Red Carpet Green Dress.

Obviamente, Jane Fonda também apareceria com um look consciente. Criadora da “Fire Drill Fridays”, série de protestos pelo clima realizados no fim do ano passado pelos quais semanalmente ela foi presa, a atriz e ativista, além de apostar em vestido Elie Saab já usado em outra ocasião, lançou mão de joias Pomellato, único fabricante que faz mineração de forma ética e sustentável.