Vendas de Crocs aumentam 1 500% após Príncipe George ser fotografado com o modelo

Basta Catherine Middleton fazer uma aparição pública para que roupas e acessórios usados por ela se esgotem rapidamente das lojas – é o que imprensa de moda apelidou de “efeito Kate”. Agora, ao que tudo indica, temos também o “efeito George”. Bastou o pequeno príncipe ser fotografado, no dia 14.06, usando sapatinhos Crocs azuis-marinho para as vendas da marca norte-americana crescerem incríveis 1 500%.

Getty Images Getty Images

“Mais uma vez, o príncipe George prova que não há limite de idade para ser um ícone da moda”, comentou Daniel Silverfield, chefe de gestão de fornecedores da Amazon britânica, ao Women’s Wear Daily.

A blusa de malha listrada usada por Kate Middleton no mesmo passeio também caiu no gosto das britânicas. A peça, da etiqueta Me+Em, está sold out. Quem quiser uma igual no guarda-roupa deve esperar cerca de três meses até que o estoque seja reposto.