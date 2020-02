Veja como confeccionar um biquíni de crochê

Biquíni Sueli Sevilha



Material

· 1 novelo com 500 m da linha Anne, da Círculo,

na cor 5363 (verde)

· Agulha para crochê nº 2 (1,75 mm)

· 1 m de elástico com 0,5 cm de largura

· Linha para costura na cor verde

· Agulha de ponta fina para costura

Como fazer

Sutiã – Diagrama 1

Inicie a peça com um cordão de 25 correntinhas (cerca de 8 cm). Da 1ª à 17ª carreira, faça 1 correntinha e 25 pontos baixos. Trabalhe somente a parte superior e lateral esquerda no quadrante feito sobre as carreiras (de 1 a 17). Prossiga com a 18ª carreira, representada em verde no diagrama, e faça 1 correntinha e 50 pontos baixos. Da 19ª à 33ª carreira, faça 1 correntinha e 52 pontos baixos. Repita o mesmo procedimento para fazer o outro bojo do sutiã.

Bico de acabamento – Diagrama 2

Contorne cada bojo em carreira circular.

Cordão 1: usando o fio Anne duplo, faça um cordão de 120 cm de correntinhas, transpasse no sutiã como se apresenta no esquema.

Cordão 2: faça dois cordões com 40 cm, cada um. Usando a linha e agulha para costura, prenda estes cordões como se apresentam no esquema.

Calcinha:

Inicie a peça com um cordão de 52 corretinhas (cerca de 15 cm). Na 1ª carreira, faça 1 correntinha e 52 pontos baixos. Da 2ª à 60ª carreira, faça os aumentos e as diminuições de acordo com o diagrama. Trabalhe em carreiras de ida e volta para criar a parte da frente e de trás. Ao término da 60ª carreira, acrescente um cordão de 42 correntinhas em cada uma das laterais. Feche cada carreira com 1 ponto baixíssimo.

Acabamento:

Separe uma tira de elástico com 55 cm para a faixa superior da calcinha e 40 cm para cada boca de perna. Prenda os elásticos, fazendo nas bordas uma carreira de ponto baixo envolvendo-os.

Diagrama 1:

Diagrama 2: