Varejista de moda H&M chega ao Brasil em 2025

A H&M, varejista sueca de moda, anunciou nesta segunda-feira (17) que irá abrir lojas físicas e um e-commerce no Brasil em 2025. A marca é bastante esperada desde que abriu sua primeira loja na América Latina, em 2012, no México. Atualmente, a empresa está presente no Peru, Uruguai, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, Panamá e Costa Rica.

“Com uma população de mais de 210 milhões de pessoas no Brasil e uma grande valorização da moda, vemos um potencial considerável de expansão nesse mercado”, afirmou Helena Helmersson, CEO do H&M Group. Assim, a empresa conta com o apoio da Dorben Group, que tem operações de varejo em 10 países da América Central e do Sul, para garantir a expansão da varejista pelo Brasil.

O lançamento da H&M no país acontece em um momento em que a rede busca acelerar sua expansão em todo o continente americano, com foco na América do Sul. Porém, não é a primeira vez que a empresa de varejo tenta fazer sua entrada no Brasil. Em 2014, por exemplo, a companhia chegou a anunciar a chegada de lojas por aqui, mas desistiu dos planos de investimento.