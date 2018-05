5 maneiras de usar as suas peças de verão neste inverno

Nem sempre um bom casaco garante um look de inverno bacana e quentinho. No entanto, o bolso não suporta o peso de se renovar todo o guarda-roupa para a época mais fria do ano.

Para facilitar a sua vida nesta temporada, separamos algumas dicas de como reutilizar algumas peças de verão em dias de temperaturas mais amenas. Seu armário é mais versátil do que parece, pode acreditar!

Confira:

1. Se jogue nos acessórios

Não precisa abandonar o seu short favorito, nem guardar aquele vestido curto queridinho no fundo do armário até o próximo verão. A escolha de acessórios específicos garante que você não passe frio, além de deixar seu visual mais despojado. Aposte em um deles ou mais sem erro: meia-calça, chapéu e bota de cano longo.

2. A famosa sobreposição

A dica é incrementar blusas de tecido fino com um suéter. Para os dias mais gelados, uma jaqueta de couro como terceira peça garante um look cheio de atitude. Além de ficar protegida do frio, caso a temperatura suba um pouco, você pode tirar o agasalho e continuar elegante.

3. Peças longas

Casacos alongados são perfeitos para trazer equilíbrio entre uma peça quentinha com vestidos e blusas de manga curta, além de serem os novos queridinhos do momento. O tamanho comprido dá o mesmo efeito de um trench coat, porém sem deixar o visual pesado. Ideal para temperaturas amenas!

4. O querido jeans

Esse tecido nunca tem erro! Ele é versátil e se encaixa em qualquer estação, além de ser uma boa barreira contra o vento em dias de temperaturas baixas. Que tal compor o look com uma calça jeans básica acompanhada por casacos mais pesados?

5. Vestidão

Perfeito para passeios em cidades litoraneas, o vestido cumprido não perde a vez nos dias frios, mesmo tendo um tecido leve. As jaquetas de couro são uma excelente opção para incrementar o visual e garantir proteção contra o vento. O misto de floral com um toque rock n’ roll é sucesso garantido.

