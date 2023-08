O poder de conscientização da TROC no mês do Second Hand

Estamos vivendo uma ode ao second hand, que se tornou bem popular nos últimos anos. São peças que carregam uma relevância, quando pensamos em itens de vintage, e valor da sustentabilidade. Neste âmbito, reverberam valores e práticas que vão muito além do contexto da moda, unindo consciência ambiental, consumo e aprendizado.

Com o foco no mundo fashion, a TROC é uma empresa pioneira no assunto e que rompe a bolha com suas mensagens de conscientização. Parte do Grupo Arezzo&Co, a maior plataforma de moda circular do Brasil é comandada por uma mulher, Luanna Toniolo, cofundadora e CEO da marca. Neste mês, a promoção e valorização do consumo consciente através de brechós ganha um peso maior, pois em 25 de agosto é celebrado o Dia Mundial do Second Hand.

Como parte da data, Luanna e sua marca lançaram a campanha TROC seus hábitos, que tem como o objetivo chamar a atenção à causa e estimular a economia circular, instigando uma reflexão sobre o impacto positivo na sociedade e no meio ambiente.

“Temos sempre esse desafio de trazer mais gente para o mundo da second hand. Apesar de que a gente que vive moda, geralmente está um pouco mais por dentro do contexto global de tudo que está acontecendo. Acaba sendo muito simples entender esse movimento, pois já faz parte do meu cotidiano e das pessoas que conheço. Mas, para muita gente, essa ainda é uma realidade distante. O objetivo da campanha é levar de uma forma fácil e descomplicada, por meio do trocadilho, TROC de hábitos, de lojas e de energias. É uma forma de trazer essa iniciativa para a nossa voz. Neste contexto, outras marcas também poderem exponenciar a nossa voz, seja por redes sociais, CRM [Customer Relationship Management ou Gestão do Relacionamento com o Cliente, em português], por e-mail, o importante é espalhar a mensagem”, conta a CEO.

“Dessa forma, as marcas têm um gancho para falar disso, qualquer empresa pode apoiar a TROC, mas falta a conexão”, completa. Dos dias 21 até 25 deste mês, a plataforma promove conteúdos para divulgar e promover a palavra da second hand, afinal, agosto é o momento para isso. As parceiras dessa corrente do bem são a Care, Simple Organic e ZZ Mall.

Parte da campanha é trazer uma proximidade ainda maior com o público já fidelizado pela TROC. Juntando a clientela mais assídua, temos como resultado as fotos da campanha TROC seus hábitos. As imagens tem uma vibe de bastidores, com as modelos escolhendo roupas e desfilando entre as araras da companhia.

“A gente tem uma relação muito próxima com nossas consumidoras. Tem cliente que já comprou mais de 500 vezes na TROC. Eu acho que eu não fiz muita coisa mais de 500 vezes nesses últimos anos, além de comer e coisas básicas. Eu não tenho uma marca que eu tenha consumido 500 vezes e a gente tem bastante cliente que faz isso. Essa é uma mudança de estilo de vida. E estamos falando de sustentabilidade, mas a pessoa escolhe por preço, né? É importante falar isso, tem uma democratização de itens por um preço muito bom. A gente compra porque quer, né? Nós mulheres”, pontua. Luanna comenta que isso vira um processo cíclico, a TROC oferece roupas e acessórios de marcas por um valor acessível.

“E o que estou falando aqui tem como base conversas dedicadas com essas clientes, que são promotoras da marca. Estão em contato quase que todo dia com o nosso time, promovendo a TROC das redes sociais e não é publi”, conta. Entre essas clientes, há um grupo de amigas que acompanham Luanna desde que a marca nasceu e que agora são fiéis aos brechós, hábito que a CEO passou a ter depois que fundou a empresa.

A aceitação e entendimento sobre second hand reforça o conceito de moda circular, que não apenas prolonga a vida dos produtos, mas também incentiva a criatividade na reutilização e transformação de peças, estimulando a inovação sustentável. Esse movimento causa um impacto maior nas gerações atuais, como a Z, e está caindo no entendimento das passadas, com a mensagem de que a escolha consciente e responsável é fundamental para a preservação do nosso planeta. A escolha de produtos de segunda mão está atrelada a um futuro mais equilibrado, o que transcende o mundo fashion.

Luanna, inclusive, comenta que um dos motivos que costuma afastar os clientes dos brechós é a higienização das peças, mas a TROC tira isso de letra. Eles desenvolveram uma cápsula de higienização de roupas que elimina 99,9% dos microrganismos presentes nas peças, a HIGITROC. Há também uma toalha umedecida inovadora, que auxilia na remoção de pequenas manchas de roupas e calçados, proporcionando uma limpeza eficaz sem prejudicar os itens. Além disso, seu uso dispensa a necessidade de água para a limpeza e o enxágue desses produtos.

“Há 4 meses, conseguimos chegar numa solução que não deteriora a peça e que pode ser usada na limpeza de algodão, couro e tal. Esse processo, com a higienização do ar, a gente consegue drenar tudo sem afetar o material”, explica Luanna.

Desde sua criação em 2016, a TROC já comercializou mais de meio milhão de peças por meio de sua plataforma, desempenhando um papel de destaque na redução do desperdício têxtil. O que resultou em uma economia notável de 1,3 bilhão de litros de água e na redução da emissão de 1.627,9 toneladas de CO2 na atmosfera de nosso planeta. Esse impacto equivale a cerca de 209 toneladas a menos de roupas em aterros sanitários, e também afetou diretamente aproximadamente 20 milhões de indivíduos, é o poder vivo e ativo da moda circular.