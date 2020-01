Top listrado e saia de renda ganham acessórios para o dia e para a noite

Dia

As listras horizontais são aliadas de quem tem ombros estreitos. Mulheres com pernas longas podem combinar o tênis de cano alto com o comprimento mídi.

Óculos de acetato, Stella McCartney, R$ 2 470, farfetch.com.br.

Blusa de malha, Lucas Magalhães, R$ 745,tel. (31) 3313 9527.

bolsa de couro, Le Postiche, R$ 240, tel. (11) 3081 9702.

Tênis de lona, Converse Chuck Taylor All Star, R$ 110, tel. (54) 3285 2800.

Saia de renda, Vitorino Campos, R$ 1 693, tel. (71) 3234 4196.

Noite

A silhueta com amarrações no tornozelo não encurta a silhueta graças às tiras finas. Acessórios poderosos, como os brincões, levam o look até a festa.

Bolsa de couro, Fendi, R$ 7 520, farfetch.com.br

Bracelete de metal, Morana, R$ 79, morana.com.br

Sandálias de couro, Schutz, R$ 450,tel. (11) 4508 1499.

Brincos de metal, Cosmopolitan, R$ 223, tel. (11) 3063 4143.