Toda brilhante, Rihanna monta look perfeito com casaco de vinil

Na noite da última sexta-feira (25), Rihanna foi a Los Angeles conferir o jogo de basquete entre os times Utah Jazz e The Los Angeles Lakers. E é claro que quem roubou toda a atenção foi ela, que vestiu um look chique com um casaco de vinil perfeito (é que nem aquele ditado: mais um dia, mais um look perfeito de Rihanna).

A partida foi marcada pela presença de algumas celebridades, como Halsey e Jack Nicholson, mas quem brilhou mais foi (adivinha?) a nossa Rihanna. Acompanhada por sua BFF Melissa Forde, a cantora apareceu toda de branco, com o casaco brilhante (que mencionamos) e uma calça com fenda – essas duas últimas peças na cor creme.

Acompanhado por sandálias pratas (calçado que virou vício da cantora), o look de Riri trazia ainda três colares, quatro anéis e um par de brincos dourados. Além disso, ela prendeu os fios ondulados em um simples rabo de cavalo.

A empresária, que é fã do time dos Lakers, também vibrou muito durante a partida e deixou escapar várias caras e bocas.

O look sofisticado de Rihanna não seria o mesmo sem uma bolsa elegante. E como ela pensa nos mínimos detalhes, o adereço caro que trouxe em suas mãos combinou perfeitamente com a paleta de cores de todo o resto.

O mais puro finesse!