Rihanna confirma: a polêmica tendência do chinelo de salto veio para ficar

Rihanna está em uma fase monocromática. Em quase todas as últimas aparições públicas dela, os looks foram montados a partir de uma única cor. Para um passeio pela cidade de Nova York, no último domingo (13), não foi diferente e a cantora, atriz, e empreendedora apostou em uma produção toda branca e com direito ao acessório mais tendência do momento: o chinelo de salto.

Já vista nos pés famosos das modelos Kendall Jenner, Emily Ratajkowski, e Gigi Hadid, a sandália é um resquício desse revival dos anos 1990 que parece não ter data para acabar.

–

Minimalista e com a ponta quadradona (outro hit atual), o modelo escolhido por ela tem as polêmicas tiras entre os dedos – como uma Havaianas mesmo – e é da Fenty, marca de luxo criada por ela. E até a manicure combinava com o lookinho!

É tão bonito que quase faz a gente querer igual!

Para finalizar o look, vestido tomara que caia de vinil da Alex Perry e bolsa quadrada no mesmo tom de branco.