Terninhos coloridos são tendência e Anne Hathaway usou o mais chique deles

Aparentemente, não são só Michelle Obama e Gigi Hadid que são fãs dos terninhos coloridos. A peça, uma das mais usadas pela ex-primeira-dama durante sua turnê de divulgação do livro “Becoming”, na verdade, é tendência absoluta para esta temporada (assim como o blazer), e ganhou mais uma adepta na última quarta (17).

Anne Hathaway, que no momento está promovendo o filme “The Hustle” (“As Trapaceiras”, em português), com estreia prevista para maio e no qual atua ao lado de Rebel Wilson, apostou em um conjunto de calça e blazer turquesa para uma entrevista à rádio BBC 2, em Londres.

A atriz combinou o modelo de botões, da designer uruguaia Gabriela Hearst, com bolsa quadradinha da mesma marca e um top preto de renda Victoria Beckham, detalhe que deu todo um toque sexy à produção, mais clássica.

Ah! Para completar, os maxi brincos bicolores (que a gente quer roubar agora!) são da Rachel Comey, enquanto os óculos de sol igualmente grandões têm assinatura Karen Walker.