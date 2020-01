Com o blazer do momento, Camila Mendes montou look chique sem esforço

Com vontade de montar um look mais chiquezinho para passar o outono no Brasil, mas está naquela fase “sem tempo, irmão”? A Camila Mendes, estrela de “Riverdale” e “O Date Perfeito”, tem a solução perfeita! Adicione a peça queridinha da temporada: um blazer com cara de antiguinho e padronagem xadrez!

Com cara de emprestada do seu avô e sucesso nas últimas passarelas (apareceu na Louis Vuitton, Chalayan e Gucci!), a peça já é onipresente no street style e fez toda a diferença na produção da atriz.

O look completo, na real, é todo inspirador e atual – apesar de todas as peças beberem em décadas passadas. O mom jeans com cintura-alta da Levi’s veio direto dos anos 1990 e a camiseta Saint Laurent propositalmente podrinha deram o ar retrô que as fashionistas têm amado desfilar por aí.

Ah, para as interessadas no blazer dela, é da Petite Studio.