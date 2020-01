Os tênis mais legais e estilosos lançados no mês de janeiro

O mês de janeiro foi quente e infinito, mas, pelo menos, trouxe alguns refrescos: tênis incrivelmente legais e estilosos para manter você toda fashionista durante o resto do ano.

Leia Mais: Nike amplia sua linha de treino e agora ela veste todos os tipos de corpos

A Nike, por exemplo, lançou um Air Max todo chiquezinho e desenvolvido somente por mulheres. Para as fãs da ultrapopular silhueta chunky, aquela bem noventista e robusta, PUMA e FILA também capricharam e lançaram modelos que prometem fazer sucesso.

Abaixo, a gente separou as melhores novidades do mês. Vem ver!

Thunder, Les Benjamins x PUMA

Parceria entre a PUMA e a marca de streetwear de luxo turca Les Benjamins, o Thunder traz uma silhueta toda inspirada nos anos 1990, bem robusta e bem ao gosto das consumidoras millennials. Além disso, conta com tecnologia DISC (que dispensa o uso de cadarços), cabedal de malha + camurça e sola de borracha. Para as fashionistas mais discretas. Custa R$ 799,90 e pode ser encontrado na Guadalupe Store.

One Star GOLF le FLEUR*, Converse x Tyler, the Creator

–

Sabe o rapper Tyler, the Creator? Então, ele é dono de uma marca chamada GOLF WANG que, em parceria com a Converse, fez uma releitura toda modernosa do modelo clássico One Star, originalmente criado para as quadras de basquete. Todos os tênis da coleção GOLF le FLEUR* possuem corpo de camurça, costuras brancas aparentes e o já tradicional motivo de flor. Custa R$ 489,00 e, no Brasil, está disponível nas cores laranja/ rosa millennial e vermelho/ azul.

Dragster, FILA

–

Coisa mais linda! Quando a FILA lançou o Disruptor 2, no ano passado, foi um sucesso danado, já que ele elevava o modelo chunky, o tal ugly shoe, à máxima potência. Na esteira desse sucesso, agora é a vez do Dragster buscar o lugar dele ao sol. Bastante robusto, ele bebe na fonte dos anos 1990 e aposta na logomania. Foi lançado no último dia 31 e não tem previsão de chegada ao Brasil. Para as ansiosas, dá para encontrar na loja Naked (que entrega por aqui!) por 96 euros.

Veja também







Air Max Dia, Nike

–

Exclusivo para mulheres e criado por quatro mulheres do time da Nike, o Aix Max Dia vai na contramão da infinidade de modelos chunky que as principais marcas vem trazendo para o mercado. Mais minimalista e chiquezinho, o objetivo do design dele é deixar a cápsula Air brilhar. Perfeito para quem curte um visual mais arrumadinho, mas confortável. Desde o dia 25 de janeiro está disponível em todas as lojas da marca. Sai por R$ 449,90.

Patchwork, Vans

–

Chamada de “Patchwork”, a coleção traz releituras dos amados Era, Classic Slip-On e Sk8-Hi baseadas naquela popular técnica de juntar retalhos de diferentes tecidos. Com uma fortíssima influência setentista, os tênis passeiam pelos tons vermelhos, amarelos, laranjas e verdes, entre outros. Os preços estão entre 65 e 75 dólares. Infelizmente, todos os produtos já estão esgotados.

Aztrek, Reebok

–

Lançado originalmente em 1993, o Aztrek foi “revivido” pela Reebok no ano passado e, em 2019, ganhou duas novas e fabulosas combinações de cores. Os novos modelos surgem em amarelo neon/ azul e rosa pink/ roxo e são perfeitos para as garotas mais modernas do rolê. Por enquanto, só pode ser encontrado na Reebok dos Estados Unidos (custa 80 dólares!), mas existe uma versão vendida pela Farfetch por R$ 568.