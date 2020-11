Tendências para o verão: o 4º dia de SPFW teve modelagens amplas

View this post on Instagram

Amapô Ritual – Corpas femininas pulsantes estão ressurgindo das cinzas do tempo, exigindo a reapropriação de suas magias. É tempo de escutar a voz dos saberes ancestrais, de se reconectar com o seu ciclo junto a Natureza. Se descalçar e pisar a terra sem medo. Soltar os cabelos, os pelos, soltar os padrões, soltar os limites do corpo que nos faz acreditar que somos eu e tu. Não somos. Somos uma, somos as mesmas, a toda, conectadas por nossos poderes internos, nossa escuridão e o nosso renascimento, a cada segundo. Vamos com coragem e força, dando os passos que o Universo dá o Chão. Tremam, tremam, as bruxas estão de volta. Direção Criativa: Carolina Gold @carogold711 Pitty Taliani @pittytaliani Direção de Cena: Rabih Aidar @rabihaidar Direção de Fotografia: Flavia Faustino @flaviafaustino Gabriel Moraes @gamorais Pedro Barros @muordep Assistência de Direção: Ruda Cabral @ruda Edição: Pedro Barros @muordep Direção de Casting: Dudu Bertholini @dudubertholini Direção de Movimento: Diogo Granato @diogogranato Direção Coreográfica: Fernanda Fiuza @fernanda_fiuza Styling: Dudu Bertholini @dudubertholini Beleza: Mari Kato @marikatobeautyartist Trilha: Fabio Smeili / Zamunda Studio @fabiosmeili Fotografia: Flavia Faustino @flaviafaustino Casting: Julia Menezes @menezezjulia Graziella Curvel @grazicurvel Isabella Soledade @isabellasoledade Amanda Aucler @amandaaucler Fernanda Fiuza @fernanda_fiuza Talitha Gonçalves @taligoncalves Cor: Tristian Pae @tristianpae Assistente Beleza: Carlaxane @carlaxane Julia Bachesque @jubache Pedro Simi @pedrosimibeauty Assistente de Fotografia: Valentina Denuzzo @valentinadenuzzo Assistência de Câmera: Tristian Pae @tristianpae Gaffer: Luis Otávio Tin Tin @luisotaviosa Equipe Amapô: Ana Cordeiro @aluapcor Gabriele Daniel @gabs.gdp Silvia Ticona Vendas atacado: fashionroom.com.br @fashionroom Apoio: Vicunha Textil @vicunhabrasil / Piloto @pilototv Agradecimento: Nars / Lucas Regal @lucasregalbootsnbelts / Estudio Bob Wolfenson / Electrica Cinema e Video amapojeans.com.br