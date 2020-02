Tendências de vestidos de noivas

Vestido romântico de Lara Reis e casquete do Ateliê Sabrina e Isa. O segundo look, com aplicações de tule plissado, é assinado por R. Rosner. Foto: Juan Guerra

Durante o Bride Style 2010, espécie de “Fashion Week” das noivas, que aconteceu em São Paulo na segunda-feira (13/09), estilistas apontaram as principais tendências de vestidos de noiva.

Confira as dicas e arrase no seu grande dia!

Lorenzo Merlino assina vestido de referência contemporânea com detalhe de renda no busto. O segundo vestido traz charmosa faixa creme abaixo dos seios e é da estilista Leticia Bronstein

Foto: Juan Guerra

O estilista Lorenzo Merlino é categórico: o véu está em baixa. “O véu é um símbolo de inocência, mas a sociedade já não exige mais que se mantenha essa tradição de que a noiva tem que usar elementos que remetam à pureza”, explica Merlino.

Como alternativas, ele propõe o uso de arranjos florais, casquetes e chapéus – até mesmo para eventos è noite.

Os decotes princesa e coração também estão, segundo ele, muito batidos. Na dúvida, opte por um tomara que caia reto, pois o modelo cai bem em todos os tipos de corpos.

Outro coringa é a saia com leve evasê e de tecidos fluidos. Para o verão, Merlino aposta em vestidos com caimento mais seco e de tecido com menos brilho, como o tafetá.