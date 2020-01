Fechada, a capa cria um volume que aumenta os seios e alarga os ombros. Usada com as botas de cano curto, a saia lápis mídi é aliada de mulheres que têm as pernas longas e o tronco curto, já que equilibra proporções.

Mais comprida e desabotoada, a peça cria duas linhas que afinam o corpo. O top de listras verticais proporciona o mesmo efeito. Aposte em complementos justos, como a calça jeans skinny, para o visual não ficar desleixado.