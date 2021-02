Corrente dourada é o acessório do momento! Confira ideias de como usar

Um olhar atento ao feed do Instagram e lá estão elas: as correntes maximalistas e douradas. O acessório voltou à moda com força total e apresentações variadas – com elos em tamanhos diferentes, associando duas ou mais malhas, com ou sem pingentes. O jeito de usar também varia: o colar pode estar sozinho ou combinado em um mix com outras peças de estilos semelhantes.

Inspire-se em combinações que estão pelas redes sociais:

@HelloBielo

A apresentadora e empresaria Bielo Pereira apostou em uma versão longa com várias voltas no pescoço, criando um colar em camadas.

@CamilaCoelho

A influenciadora digital e empresária Camila Coelho combinou duas versões, uma justa com pingente e outra mais longa, para completar o look de moletom e salto. Atenção ao truque de styling: os colares estão prendendo a gola do casaco, tornando-o mais ajustado e elegante.

@SilviaBraz

A influenciadora digital Silvia Braz combinou o colar com uma blusa listrada, óculos gatinho, brincos também dourados e bolsa com monograma. Ela demonstra como, apesar o brilho metalizado, as peças podem compor um visual despojado.

@ThassiaNaves

Já a influenciadora de moda Thássia Naves destacou o colo com uma corrente de elos espessos em formato gargantilha combinada ao decote quadrado do cropped.

ROUBE O LOOK

Separamos alguns acessórios para você entrar também na moda dos colares dourados:

1- Colar miçangas e Maxi correntes R$89,90. Compre aqui.

2- Colar Foleado Mix Cristais R$ 119, 90. Compre aqui.

3- Corrente grossa R$49,99. Compre aqui.

4- Gargantilha em corrente R$39,90. Compre aqui.

5- Conjunto de colar e brinco contemporâneo R$49,90. Compre aqui.

6- Colar correntes com pingente bola de metal R$ 39,90. Compre aqui.

* Os links gerados podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril. Os preços foram consultados na quinta-feira (18), e podem estar sujeitos a alterações.