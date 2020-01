Taylor Swift usou um piercing na orelha de estrelas que era lindo demais

Nessa nova fase, Taylor Swift está toda sobre borboletas, cores pastel e acessórios fofos. Para o Billboard Music Awards, premiação musical que aconteceu na última quarta-feira (1), em Las Vegas, não foi diferente e ela apostou em um look mais doce do que o doce mais doce!

O quê? Duvida? Tire suas próprias conclusões:

Cheio de babados, rufos (alerta tendência!) e rendas, o vestido lavanda é da marca turca RaisaVanessa e tinha toda uma vibe Maria Antonieta caso ela fosse uma patinadora artística profissional, que ficou completa com a escolha da sandália prata Casadei.

No entanto, a parte mais interessante da produção ficou por conta de todo o entorno. Se para a manicure dos pés ela preferiu combinar com a cor do look e optou por um lilás, a das mãos era alternada entre tons de verde menta e rosa bebê.

Destaque para as mãos cheias de anéis e para o belo piercing de estrelas. Produzida pela joalheria Stefere, a peça custa 9 mil dólares (em torno de 35 mil reais) e ainda está à venda.