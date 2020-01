Taylor Swift combinou o look de paetês com a sandália mais legal de todas

Na noite de quinta-feira (14), rolou, em Los Angeles, o iHeart Radio Music Awards 2019, premiação criada para reconhecer e homenagear os artistas da música mais tocados nas rádios e serviços de streaming durante o ano anterior.

Taylor Swift, indicada em três categorias e vencedora de duas delas, estava lá. A cantora subiu ao palco do evento para receber os prêmios de “Turnê do Ano”, graças à sua “Reputation Tour” e “Melhor Clipe”, pelo vídeo de “Delicate”.

Para a ocasião, Taylor escolheu um lookinho divertido: um macaquinho curtíssimo e de paetês que, dependendo da luz, parecia meio furta-cor (olha aí a Gemma Chan ensinando como se faz!), combinado com a sandália mais diferentona já usada por ela.

A peça principal, avaliada em 246 dólares (algo em torno dos 940 reais), leva o nome de Orchid Mella playsuit, e é da marca britânica Rosa Bloom – que conta com uma infinidade de outras opções em paetês em seu catálogo.

Já as sandálias, como adiantamos, apesar de parecerem um modelo clássico de tiras quando olhadas de frente, misturavam cor-de-rosa com prata e tinham aplicações de borboletas (!) nos calcanhares.

O calçado é obra da designer de sapatos e acessórios também britânica Sophia Webster.

Aqui, mais de pertinho:

Tay Tay usou a paleta azul/roxo/rosa/lilás literalmente da cabeça aos pés. Para a beleza, além do rabo de cavalo com sutis mechas em pink no comprimento, Taylor investiu no delineado colorido azulado, com cílios de boneca, e coloriu os lábios com um rosa-vivo.

Gostamos!