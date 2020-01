Gemma Chan usa calça furta-cor e garante o melhor look do tapete vermelho

Estamos de olho em Gemma Chan! A atriz de “Podres de Ricos”, e que agora está no elenco de “Capitã Marvel”, tem saído do óbvio com looks dos mais interessantes no tapete vermelho.

No Oscar deste ano, que no geral não trouxe produções de moda muito emocionantes, ela foi uma das poucas a escolher um visual pink digno de holofotes. E na última segunda (04), para mais uma première do filme da Marvel, em Los Angeles, não foi diferente.

Gemma, com auxílio da stylist Rebecca Corbin-Murray, em vez de escolher um vestido, como fazem muitas atrizes nesse tipo de ocasião, surgiu com um look divertido, direto da passarela da Ralph & Russo.

O conjunto de blusa assimétrica plissada e calça furta-cor de franjas (nossa nova paixão) fazia parte da coleção desfilada em Paris, em janeiro deste ano, para a temporada primavera-verão 2019.

A combinação tinha cor, graça e movimento, tudo de uma vez. O top lilás caía como uma cauda, o que deixava o visual ainda mais glorioso, além de dar a ilusão de vestido de gala se olhássemos o look de lado.

Para completar, a atriz coordenou a roupa com sapatos metálicos Christian Louboutin, e joias delicadas da Repossi. Ah! Reparou na sombra, também na paleta roxinha?

Gemma arrasa demais.