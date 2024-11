Salto bloco: o sapato queridinho de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga sempre chamou a atenção pelos seus looks usados diariamente no comando do Mais Você. De estilo elegante, a apresentadora é referência por garantir aquele toque de criatividade com sofisticação às suas escolhas, que nunca caem na mesmice. E é assim também nos pés, já que a artista global tem um sapato favorito com essas características: o tamanco com salto bloco.

Ana Maria já foi vista utilizando o modelo em diversas ocasiões, tanto em suas aparições na televisão quanto em eventos mais descontraídos, reforçando a versatilidade desse sapato que mescla conforto ao refinamento.



Como usar o tamanco salto bloco

Flexível, o modelo cai bem nos mais diferentes looks. Ele se adapta perfeitamente a vestidos longos e fluidos, conferindo um visual casual e elegante para o verão. Já as saias midi e calças pantacourt são outras opções populares, pois o tamanco ajuda a alongar a silhueta, criando uma estética moderna.

No entanto, não só com looks mais fluidos o salto bloco vai bem, o tamanco também combina com o clássico jeans, trazendo mais informação de moda para um visual do dia a dia. Quando usado com jeans, esse modelo permite uma transição fácil entre o dia e a noite.

“O tamanco com salto bloco é uma peça versátil e combina perfeitamente com um cotidiano dinâmico”, afirma Cibele Fernandes, gerente de marketing da rede de calçados Pixolé. A especialista destaca sua flexibilidade como um dos principais atrativos do modelo, ressaltando que o conforto e o estilo são fundamentais para o sucesso desse salto.

Para ambientes mais formais ou até para aderir à tendência da alfaiataria, o sapato também pode ser uma opção. Quando usado com calças de tecido mais estruturado e blazers, o modelo adiciona um toque de descontração sem comprometer a elegância.

“O tamanco com salto bloco é uma tendência muito presente no mercado”, comenta Cibele sobre o modelo, destacando sua variedade de cores e materiais. “Com design versátil e confortável, ele pode ser encontrado em opções de couro, tecido e materiais sintéticos, além de cores que variam dos tons neutros aos mais vibrantes”, finaliza.

