SPFW54: as 4 marcas estreantes desta temporada

Começa hoje, 16/11, a 54a edição do SPFW. Entre convites disponíveis para venda e programação educacional (e gratuita!) em parceria do Senac, as novidades da programação também incluem a estreia de quatro marcas no line-up. São elas Greg Joey, Buzina, Heloisa Faria e Mauricio Duarte, entre apresentações físicas e digitais. A seguir, mais detalhes sobre cada uma:

Greg Joey

Pensada para transitar entre o masculino e o feminino, a marca de Lucas Danuello é daquelas para sonhar acordada. Chemises, vestidos, casacos, calças e macacões são pensados em shapes amplos e fluídos, feitos de algodão, linho ou seda. As cores neutras também reforçam a ideia de peças atemporais e confortáveis de qualidade para o guarda-roupa, que podem ser usadas desde a rotina de trabalho até ocasiões especiais. “São peças dentro de um contexto estético que prioriza novas formas de vestir”, define-se a Greg Joey.

O desfile acontece no dia 16/11, às 18h, no Komplexo Tempo

Buzina

Formada em psicologia, Vera Fernandes sempre teve um pé na moda. Inspirada por sua avó, que era modelista, e pelo nascimento da sua filha, em 2013, a agora estilista decidiu se arriscar no mercado com o segmento de roupas infantis. Suas clientes, porém, sempre elogiavam as peças que Vera usava e aí uma ideia surgiu: por que não criar para outras mulheres? Três anos depois, em 2016, nascia a Buzina, marca de moda portuguesa com filosofia sustentável e peças de tamanho único que podem ser modeladas de acordo com o gosto de cada uma. Legal, né?

Continua após a publicidade

O desfile acontece no dia 17/11, às 20h, no Komplexo Tempo

Heloisa Faria

Outra marca que investiga as inúmeras possibilidades do feminino (enquanto energia e não necessariamente “só para mulheres”) é a de Heloisa Faria, já conhecida da Casa de Criadores. Seu ateliê, localizado no bairro de Pinheiros, em São Paulo, trabalha com a técnica de moulage para a construção de volumes, caimentos e acabamentos bastante artísticos. Tudo isso finalizado com um jogo de cores que promete tirar o seu guarda-roupa do lugar-comum.

O desfile acontece no dia 18/11, às 21h, com uma apresentação digital

Mauricio Duarte

Para quem ainda desconfia dos encontros frutíferos entre arte e moda, não pode deixar de conhecer o trabalho de Mauricio Duarte. Por meio da customização de peças “comuns”, ele pinta manualmente casacos, macacões, vestidos, blusas e acessórios investigando a presença das florestas, fruto de suas raízes indígenas, e as grandes cidades. Como há de se imaginar, cada peça é única para você sentir a vibe de ter e vestir uma obra de arte.

O desfile acontece no dia 20/11, às 20h30, com uma apresentação digital