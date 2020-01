Sophie Charlotte elege o estilo boyish

Sophie Charlotte na coletiva de O Rebu; de jeans boyfriend e de blazer preto alongado.

Foto: Ag News

O cabelo curtinho, uma exigência para a caracterização da personagem Duda, de O Rebu, nova novela da Rede Globo, parece ter aflorado o estilo boyish de Sophie Charlotte.

A atriz, que adotou os fios curtos há pouco tempo, já exibia looks práticos e com peças masculinas, mas parece que a mudança de visual incentivou ainda mais esse tipo de produção.

Blazers bem cortados, jaquetas de couro de corte reto e calças jeans de modelagens mais amplas, quase boyfriend, fazem parte do novo guarda-roupa de Sophie.

A atriz antes de cortar os cabelos, com visuais mais femininos.

Foto: Ag News

Até quando elege um vestido, ela opta por um modelo mais minimalista, como o preto e branco usado na coletiva de O Rebu.

Escarpins completam os looks de festa, mas no dia a dia as produções frequentemente ganham tênis e sapatos sem saltos. A maquiagem, para equilibrar, surge mais aparecida e feminina.