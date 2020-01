Serena Williams não abre mão dos tênis no MET Gala 2019

Conforto em primeiro lugar para a tenista Serena Williams, uma das anfitriãs do MET Gala 2019, ao lado de Lady Gaga, Harry Styles, Alessandro Michele e, claro, Anna Wintour. Ela escolheu combinar seu look Versace, amarelo, bufante e com aplicações cor-de-rosa, com um tênis Off White X Nike amarelo e preto.

Não gostou? Bom, a gente imagina que a resposta dela seria “problema seu”!

Afinal de contas ela já havia combinado um vestidão de festa com tênis ~apenas~ no casamento de Meghan Markle com o Príncipe Harry – e já ouviu críticas muito mais cruéis aos seus looks, até dentro das quadras de tênis.

O vestido exageradão da Versace tem absolutamente tudo a ver com o tema do Baile do MET deste ano, que é Camp. A ideia é mesmo ser engraçada, irônica e sem dúvida mostrar algo além do que se espera em um tapete vermelho comum. Serena acertou na mosca! E sem abrir mão do conforto.