Seis tendências de moda para você investir já

A cada temporada que passa, novas tendências de moda surgem no mercado. Independente da estação do ano, acessórios, sapatos roupas e makes estão sempre se renovando e surgindo com novas pegadas e estilos.

Para você atualizar seu armário e ficar em dia com as novas tendências de moda desse segundo semestre de 2016, confira abaixo nossa listinha e arrase!

1. CHOKER:

Reprodução/Pinterest Reprodução/Pinterest

Além de muito sofisticada, a famosa “coleirinha” dá um ar moderno à qualquer produção que você escolher usar. Do look mais arrumado ao jeans com camiseta, grossa ou fina, prata ou dourada. A choker veio para ficar e é acessório indispensável em um armário contemporâneo.

2. MIX DE ANÉIS DELICADOS:

Reprodução/Pinterest Reprodução/Pinterest

Você pode montar a combinação de acordo com sua personalidade: romântica, rockeira, atual ou clássica. Escolha os tipos de anéis, divida uma quantidade para cada dedo e voilá.

3. SANDÁLIA DE SALTO GROSSO:

Reprodução/Pinterest Reprodução/Pinterest

Além de super confortável, ela é o sapato do momento. Pode ser com o salto mais alto ou mais baixo, tiras finas ou grossas, colorida ou básica. Ela combina com todos os tipos de look e é super atual.

4. BANDANA:

Reprodução/Pinterest Reprodução/Pinterest

Você pode até torcer o nariz, mas que bandana voltou com tudo, isso não podemos negar! No pescoço, na bolsa, como pulseira e até no cabelo. Escolha seu modelo e cor de preferência, o lugar onde gostaria de usar e pronto, você terá um look atualizado e super moderno.

5. MIX DE COLARES DELICADOS:

Reprodução/Pinterest Reprodução/Pinterest

Para as românticas e super femininas de plantão, não há tendência melhor. Escolha três ou quatro colares de tamanhos diferentes, pode ser prata, dourado ou rosé, e combine de acordo com seus estilos. Sua produção ganhará ares de feminilidade, delicadeza e sofisticação.

6. BLUSA OMBRO A OMBRO:

Reprodução/Pinterest Reprodução/Pinterest

Já está no aquecimento para o verão?! Então você não pode deixar de investir na blusinha estilo ombro a ombro. Além de super moderninha e com pegada boho chic, ela combina com calça, shorts ou saia e pode ser de qualquer cor ou estampa, vai de seu gosto. Pode apostar!