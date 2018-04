“Volta de Carminha” em nova novela causa furor nas redes sociais

A novela Segundo Sol estreia só dia 14 de maio, mas já está causando furor em quem acompanha as tramas da Globo. Na chamada divulgada na segunda-feira (23), a cena em que a personagem de Adriana Esteves aparece conversando com a vilã Karola, interpretada por Déborah Secco, fez com que muitos fãs se lembrassem da icônica Carminha, vivida por ela em Avenida Brasil, em 2o12.

Apesar de os dois folhetins serem de autoria de João Emanuel Carneiro, a vilã de Adriana na próxima novela das 21h é outra: Laureta, uma promoter de eventos em Salvador que usa sua profissão de fachada para agenciar garotos de programa. No entanto, na cena divulgada, na qual ela instrui Karola sobre como manipular o protagonista Beto Falcão (Emílio Dantas), realmente parece que estamos vendo Carminha novamente em ação.

“Você é pistoleira, ex-combatente, bandida. Gente como a gente não se apaixona. Fecha negócio. E quantas vezes eu vou ter que te lembrar que fui eu que coloquei o otário do cantor de axé na sua mão?”, diz Laureta antes para a personagem de Deborah.

Veja como os fãs reagiram no Twitter:

Carminha vivíssima em segundo sol — Isadora 🇪🇪 (@isadorannunes) April 24, 2018

ja to AMANDO as chamadas de Segundo Sol ❤️❤️ tem Carminha mais Carminha ainda, tem Rubinho, tem Armani, tem Darlene, tem Gio como mocinha, tem muita Bahia… TO LOUUUCA!! #vemlogo #segundosol Amooo JEC — Alessandra Tavares (@alestavares) April 24, 2018