Sapatos Delivery

O sapato vai até a sua casa pra ser provado. Se você gostar, fica com ele; se não, devolve.

Foto: Divulgação

Levantar às 6h da manhã, levar os filhos à escola, chegar arrumada para a reunião, sempre com bom humor e um toque de elegância. A mulher moderna é assim: prioriza a família, o trabalho, mas esquece de se cuidar e ter um tempo para si.



A marca brasileira de sapatos femininos Masqué elaborou um sistema para as clientes que têm pouco tempo para ir à loja. No site, elas podem selecionar as peças que querem provar. Em seguida os sapatos são entregues dentro de uma mala super charmosa, conforme o agendamento, que pode ser feito, inclusive, às sextas-feiras, praticidade que permite as mulheres provarem e decidirem com calma durante o final de semana. Se gostar do modelo, fica. Se não, pode devolver para a marca.



“Nós entendemos a correria do dia a dia, por isso pensamos em uma maneira simples de levar toda a qualidade da marca para a casa de nossas clientes”, afirma Adriana Pedroso, designer da marca.



Modelo da coleção Verão 2013 da grife

Foto: Divulgação

Para o Verão 2013, a marca aposta em tons claros como amarelo, off-white e azul bebê, ao lado do verde água e coral.



Além dos saltos grossos e finos, a meia pata tem presença forte na coleção. Em edição limitada, destaca-se a sandália que traz uma peça simbolizando a flor de lis, que a designer trouxe de uma de suas recentes viagens a Paris.O charme fica por conta da mistura de texturas e materiais como o couro metalizado, tela, tachas e correntes. Na coleção da Masqué aparecem ainda modelos em pelica, verniz e camurça metalizada, que promete ser o hit para a estação mais quente do ano.