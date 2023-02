SAG Awards 2023: Os looks mais impecáveis do tapete vermelho

Neste domingo (26), acontece o SAG Awards 2023 – Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists – uma das premiações mais aguardadas do ano, e que costuma ser considerada um termômetro para o Oscar. E no tapete vermelho, as atrizes dos filmes e séries que amamos brilharam com looks estonteantes. Abaixo, você confere alguns dos grandes destaques da noite.

Cate Blanchett, uma das favoritas ao prêmio de Melhor Atriz em Filme por Tár, surgiu deslumbrante com um longo preto de paetês e renda. A maquiagem, discreta e elegante, foi outro ponto alto do visual.

Michelle Yeoh

Outra atriz muito cotada para o prêmio de Melhor Atriz em Filme por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Michelle Yeoh escolheu um macacão preto com um belo detalhe de franjas de paetê e scarpins de seda – uma produção moderna e elegante.

Ana de Armas

Ana de Armas, que também concorre na categoria Melhor Atriz em Filme por Blonde, vestiu um longo todo bordado, com detalhe de laços nas alças.

Viola Davis, que concorre ao prêmio de Melhor Atriz em Filme pela atuação impecável em A Mulher Rei, fez uma aposta mais solar e alegre, com um longo amarelo com saia evasê.

Com um vestido preto com fenda e decote assimétrico, Jenna Ortega – que concorre ao prêmio de Melhor Atriz em Série de Comédia por Wandinha – foi uma das famosas mais comentadas nas redes sociais.

Zendaya, uma das indicadas ao prêmio de Melhor Atriz em Série Drama por Euphoria, optou por um vestido com corte sereia rosa claro, com flores em toda a cauda.

Amanda Seyfried escolheu um visual divertido, com um vestido curto de seda com um detalhe alongado nas costas. Ela concorre ao prêmio de Melhor Atriz em Minissérie ou Filme para a Televisão por The Dropout.

Aubrey Plaza

Continua após a publicidade

Aubrey Plaza, apesar de não estar concorrendo a nenhum prêmio, foi um dos destaques do último ato com a segunda temporada (impecável, aliás) de White Lotus. Para o SAG, ela optou por um longo com fenda e recortes todo em paetês marrons.

Sabrina Impacciatore

Outra atriz do elenco da 2ª temporada de White Lotus, Sabrina Impacciatore vestiu um longo fluido em magenta e deixou os cabelos longos soltos, em um estilo mais bagunçado.

Meghann Fahy

Meghann Fahy, também de White Lotus (e com presença confirmada para a 3ª temporada), surgiu elegante em um longo branco com recorte e ombro único.

Jessica Chastain, que concorre ao prêmio de Melhor Atriz em Minissérie ou Filme para a Televisão por George and Tammy, foi outra famosa a eleger o magenta, em um longo com decote ombro a ombro.

Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis surgiu no tapete vermelho com um longo de corte reto decotado, acompanhado de um scarpin de paetês. Ela concorre ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante em Filme por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.

Danielle Deadwyler

Danielle Deadwyler, que concorre ao prêmio de Melhor Atriz em Filme por Till, estava deslumbrante com um longo com saia em camadas que lembram pétalas de flores, todo bordado. Para complementar, coque e joias discretas, que deixam o vestido ser o grande protagonista.

Ashley Park

Ashley Park, de Emily em Paris, atraiu todos os olhares com o vestido longo com fenda e capa, além do salto altíssimo dourado.

Stephanie Hsu

Stephanie Hsu, que também concorre ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante em Filme por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, apostou em um vestido magenta com estampa floral vermelha, cauda longa e fenda frontal.

Qual o seu look favorito da noite?