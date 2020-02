Receita de colete de tricô

Material

· Fio Duna Círculo, 5 nov. preto (8990)

· Agulha para tricô nº 4 e 6.



Pontos utilizados

Barra 2/21: * 2 m., 2 t.*, 2 m.. Ponto fantasia: 1ª e 6ª carr.: em m.. 2ª e 4ª carr.: em t.. 3ª carr.: 1 p. de borda, *1 laç., 2 p. juntos em m.*, 1 p. de borda. 5ª carr.: 1 p. de borda, * 2 p. juntos em m., 1 laç.*, 1 p. de borda. 7ª carr.: voltar a 1ª carr..

Amostra – Um quadrado de 10 cm em p. fantasia mas ag. ag. nº 6 com fio duplo = 14 p. x 21 carr.



Execução

Costas

Monte 100 p. nas ag. nº 4 e tric. em barra 2/2. A 8 cm do inicio do trabalho distribua 20 dim. na última carr.. Passe para as ag. nº 6 usando fio duplo e tric. em p. fantasia. A 33 cm do inicio do trabalho para as cavas rem. de cada lado cada 2 carr.: 2 p. e 1 p.. A 53 cm do inicio do trabalho para os ombros rem. de cada lado cada 2 carr.: 2 p.(14 v.) e os p. restantes.



Frente direita

Monte 42 p. nº 4 e tric. em barra 2/2. A 8 cm do inicio do trabalho distribua 10 dim. na última carr.. Passe para as ag. nº 6 usando fio duplo e tric. em p. fantasia. A 33 cm do inicio do trabalho rem. à esquerda a cava como nas costas. A 53 cm do inicio do trabalho rem. à esquerda o ombro como nas costas. em. de cada lado cada 2 carr.: 2 p.(14 v.) e o p. restante.

Acabamento

Todas as barras são trabalhadas com um fio só. Costurar os ombros. Levante 68 p. ao longo de cada cava com as ag. nº 4 e tric. em barra 2/2. A 3 cm do inicio rem.. Costure os lados. Levante 148 p. ao longo da frente direita e metade do decote das costas com as ag. nº 4 e tric. em barra 2/2. A 7 cm o inicio rem.