Quer dizer que a Rainha do Norte foi “vítima” real do short de ciclista

Vamos lá! A tendência dos shorts de ciclista voltou no ano passado (Princesa Diana foi a primeira a usar, em 1995!) e, como qualquer loucurinha da moda, a primeira reação de todo mundo foi a mesma: “isso não vai pegar”. Pegou.

Apareceu em versões caríssimas nos desfiles de Alexander Wang, Dion Lee, Fenty Puma, Off-White, Saint Laurent, Anthony Vaccarello e, claro, nas maiores celebridades do planeta. E a lista só cresce… Está sentada?

Pois última a se jogar nessa trend (que recentemente a gente JUROU que estava morta) foi ninguém menos do que a Rainha do Norte, Sophie Turner. Para um passeio com o marido, Joe Jonas, em NY, a Majestade Real apostou em um short branco Alo Yoga, camisa de alfaiataria e tênis Louis Vuitton.

E, aparentemente, ela chegou na Alo Yoga e disse “quero esse em todas as cores” porque, na última segunda-feira (19), apareceu em uma versão na cor preta:

E aí, vai ajudar a engrossar essa lista também?