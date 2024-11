Por que os looks de Fernanda Torres são tão marcantes? Inspire-se nestes 5

Fernanda Torres sabe o poder que a moda tem. Não por acaso, na corrida pelo Oscar de Ainda Estou Aqui, a atriz tem atraído olhares também para seus visuais. Longe dos excessos, Fernanda alia seu estilo próprio à reverência a Eunice Paiva, personagem que interpreta no aclamado filme, optando pela atenção aos detalhes e voltando os holofotes para si com bastante delicadeza.

Por trás desses visuais marcantes está Antonio Frajado, stylist carioca que acompanha a atriz há mais de 12 anos. Juntos, eles criam um guarda-roupa repleto de grifes renomadas, como Bottega Veneta, Dior, Reinaldo Lourenço e Alexandre Herchcovitch. Mas o que torna o estilo de Fernanda tão memorável? A seguir, analisamos as principais características.

Atenção para os detalhes

Talvez a principal das características do estilo de Fernanda é a atenção aos detalhes. Prova disso é a produção com o vestido de Alexandre Herchcovitch, usado pela atriz no 81º Festival de Cinema de Veneza. O tecido estruturado garante um caimento impecável, enquanto a cor azul-marinho foge do óbvio.

Sem acessórios chamativos, com maquiagem discreta e cabelo preso, o foco permanece na peça. É tão especial que cada detalhe importa e, por isso, não precisa de muito.

Alfaiataria revisitada

A moda de Fernanda é bastante sofisticada. Ela comprova essa afirmação com o look da Bottega Veneta, usado no Festival de Cinema de Londres. A artista combina um blazer ajustado com lapelas largas de cetim. Esse contraste de texturas reforça a sofisticação, enquanto o cinto marcando a cintura adiciona um toque feminino à alfaiataria tradicionalmente masculina.

Peças únicas poderosas

A preferência por elementos sóbrios não quer dizer que Fernanda ignore a estamparia. Na verdade, ela já elegeu peças com padronagens mais exuberantes para os eventos. A diferença é que, nessas ocasiões, ela não abandona seu estilo próprio: deixa a atenção toda para as estampas, sem incluir elementos que disputem atenção com a padronagem.

Cortes diferentes

A atriz também não tem medo de investir em cortes diferentes. A simples camisa social se torna um elemento importante em seu vestuário ao aparecer com botões deslocados e uma gola levemente desestruturada. Por outro lado, a calça bem ajustada à cintura, marcada por um cinto fino, harmoniza com o volume da camisa.

Saltos refinados

Os sapatos também são um destaque no guarda-roupa de Fernanda. Saltos de bico fino com designs refinados são frequentemente escolhidos para complementar seus looks, reforçando a estética clássica e sofisticada que a atriz exala em cada aparição. No Governors Awards, evento organizado pela academia, ela apareceu com um calçado refinado que eleva o vestido Dior.

