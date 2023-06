Pharrell Williams faz estreia como diretor criativo da Louis Vuitton

Nesta nova coleção de primavera/verão europeu, o cantor, estilista e produtor Pharrell Williams atraiu os olhares do mundo inteiro para sua estreia como diretor criativo da marca de luxo Louis Vuitton, que aconteceu nesta terça-feira (20) na Pont Neuf, em Paris.

“Sou o segundo homem negro a ter essa experiência no planeta, a maior casa de moda do mundo”, declarou Williams, em uma entrevista pouco antes do desfile.

O evento contou com a presença de grandes nomes da música e do cinema, como a cantora Beyoncé e seu marido, o rapper Jay-Z, a atriz e estrela de Euphoria, Zendaya, a cantora Rihanna acompanhada de seu namorado, o também rapper Asap Rocky e a brasileira Anitta, prestigiaram a estreia de Pharrell na equipe da grife francesa.

Veja alguns destaques do evento:

Beyoncé e Jay Z

Zendaya

Rihanna

Anitta

Os looks desfilados pela passarela ao longo do rio Sena são marcados por uma estética moderna, exibindo jaquetas e agasalhos estruturados, com cores vibrantes e estampas pixeladas. Enfeites como pérolas e brilhos também destacaram-se em peças que lembram bastante uniformes militares.

Continua após a publicidade

A noite também proporcionou ao público encontros icônicos como o de Zendaya e Beyoncé, que se cumprimentaram no início da noite e levaram fãs à loucura no Twitter:

O encontro de Beyoncé e Zendaya mais de perto! 😭 pic.twitter.com/PCfDK9k8cK — Beyoncé Access (@beyonceaccess) June 20, 2023

Outro momento marcante foi o encerramento do desfile, onde Pharrell aparece emocionado ao lado de toda equipe criativa da marca, que antes era comandada por Virgil Abloh, designer de moda e então diretor criativo da Louis Vuitton, que faleceu em novembro de 2021 em decorrência de angiossarcoma cardíaco, um raro tipo de câncer no coração.