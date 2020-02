Os vestidos e sapatos que mudaram o mundo da moda

Cinquenta vestidos e Cinquenta sapatos que mudaram o mundo: em uma das capas, a musa do pretinho básico na década de 1960, Audrey Hepburn

A Autêntica Editora lançou no Brasil os primeiros quatro volumes de uma série de Top 50 de tendências elaborada pelo Design Museum, de Londres. Cada livro retrata 50 objetos que mudaram o mundo nos últimos dois séculos, fazendo a história da sociedade, influenciando comportamentos ou mudando tendências.

No livro “Os 50 vestidos que mudaram o mundo”, fazemos uma viagem pela história da moda em fotos bem bacanas: dos Delphos plissados de 1915, o vestido branco de Marilyn Monroe em “O pecado mora ao lado”, os terninhos da Chanel, o pretinho básico de Audrey Hapburn na década de 1960, as saias curtas, os tubinhos, os balonês, até o modelo de Hussein Chalayan em 2007, feito de Swarovski e luzes de LED.

Uma variação do vestido Mondrian de Yves Saint Laurent, da década de 1960, e os Delphos Plissados de 1915. Ao lado, o elegante sapato de patchwork de 1930, marca registrada do designer italiano Salvatore Ferragamo. Abaixo, a fabricação em massa do PlimSoll, calçado feito de lona, 100 anos antes.

No volume que fala sobre os 50 sapatos que fizeram a história, vemos os sapatos de lona, as galochas, o All Star, o começo do salto agulha e os novíssimos modelos da Melissa.

Também já chegaram por aqui os livros que contam os 50 carros e as 50 cadeiras que mudaram o mundo. Cada livro da coleção tem 112 páginas e preço médio de R$34 nas livrarias ou pelo site da editora.

Ficou curiosa e quer dar uma “folheada” nos livros? No site da Autêntica Editora, você encontra os PDFs que mostram alguns dos sapatos e vestidos que mudaram o mundo.