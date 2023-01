Os significados do look de Janja na posse de Lula

Rosângela Silva, a Janja, primeira-dama do Brasil, escolheu um conjunto de seda da estilista Helô Rocha para usar na posse de seu marido, Luiz Inácio Lula da Silva, como presidente do Brasil. Janja, de 56 anos, desfilou no Rolls Royce presidencial, ao lado do marido e do vice-presidente, Geraldo Alckimin, e a mulher dele, Lu Alckmin, vestindo um blazer acinturado e basque com uma cauda suave, um colete e pantalona de cintura alta. Todas as peças, em um tom sutil de dourado, quase champanhe, foram feitas em crepe de seda vintage. O look rompe com a tradição de primeiras-damas desfilando com vestidos ou saias e reforça a relação de igualdade que mantém com seu companheiro, além de representar uma mulher ativa e independente. Em mais de uma ocasião, Janja diz-se pouco confortável com o título de primeira-dama e afirmou que pretende ressignificá-lo. Militante de causas relacionadas aos direitos das mulheres ao longo da vida, espera-se que ela atue em políticas públicas de gênero e outras pautas no Executivo de Lula.

O traje também reforça seu compromisso de valorização da moda nacional. Helô Rocha já havia assinado o vestido de noiva de Janja, que casou com Lula em maio de 2022. A peça contava com bordados feitos pelas mulheres de Timbaúba dos Batistas, na região do Seridó, no Rio Grande do Norte. No conjunto usado neste domingo, o trabalho artesanal dessas bordadeiras apareceu mais uma vez: palhas brasileiras formam os belos e delicados detalhes no blazer e no colete do conjunto. Todas as peças foram tingidas naturalmente com caju e ruibarbo.

A beleza de Janja, que apostou no cabelo preso, com um rabo de cavalo baixo, foi assinada por Jake Falchi. O penteado, que traduz uma mensagem de mulher pronta para o trabalho, uma ideia de “mãos à obra”, é mais uma declaração de intenções de que ela não será uma primeira-dama meramente decorativa.

Para os acessórios, Janja escolheu o brinco Pitanga, da marca Flavia Madeira, e um sapato assinado pela designer de calçados artesanais Juliana Bicudo. O modelo, chamado Luna, é confeccionado manualmente em couro, com um salto de 6,5 centímetros, e foi o mesmo usado por ela no casamento com Lula.

Estilo

As escolhas de moda da primeira-dama têm chamado a atenção em suas mais recentes aparições públicas. Além de seu vestido de noiva, causou rebuliço nas redes a camisa de seda brasileira da Misci, marca do estilista Airon Martin, que ela usou em sua entrevista para o Fantástico, da TV Globo, uma semana depois da vitória de Lula no segundo turno das eleições. A peça, de fundo branco, contava com estampas vermelhas que remetiam à cor do pau-brasil e causou tão boa impressão que esgotou pouco depois da exibição da entrevista. Martin, da Misci. Os desenhos vermelhos remetiam à cor do tingimento do pau-brasil, e a peça fez tanto sucesso, que esgotou pouco depois de o programa ir ao ar.

Janja voltou a vestir Misci no dia 12 de dezembro de 2022, para a diplomação de Lula como presidente, em Brasília, quando combinou um blazer com uma saia da marca. Antes disso, em novembro, durante uma visita ao presidente de Portugal, ela vestiu uma saia plissada da Neriage.