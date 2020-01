Óculos redondos? Saiba como combinar o modelo

Inspirados nas décadas de 60 e 70, os óculos redondos voltaram com toda a força. Em sua nova roupagem, ganharam estampas e lentes espelhadas, detalhes que garantem sua modernidade. Mas a dúvida na hora de como combinar a armação com o look continua frequente: fique tranqüila, a gente te ajudar a montar suas produções!

Elegante

Será que dá pra usar óculos totalmente redondos com um visual mais clássico? Claro! O modelo fica bem mesmo com cortes de roupas mais tradicionais, como mostram os looks das atrizes Juliana Paes e Camila Senna. Não fique com receio de experimentar lentes espelhadas ou em degradê!

All black

Clássico dos clássicos, com preto não há chance de erro para quem busca sobriedade. Para ir além do básico, invista nos óculos redondos como fizeram Claudia Leitte e Fê Paes Leme. O uso de outros acessórios fortes, como cintos e sapatos, ajudam a deixar a produção ainda mais poderosa.

Jeans rasgado

As mais despojadas podem casar o acessório com o jeans rasgado, que está super em alta na moda. Fernanda Souza e Luiza Sobral se renderam aos óculos como o toque final da produção, que cai bem tanto em uma tarde de compras quanto no ambiente de trabalho que aceita o visual casual.

Todo jeans

Jeans nunca é demais! Queridinho das antenadas, os looks completos em jeans podem ser compostos com uma única peça poderosa ou com combinações de diferentes lavagens. Aposte nas lentes coloridas se sentir falta de um ponto de cor no visual.

Camisas e t-shirts

Ótima opção para passeios durante a tarde ou para um barzinho com os amigos, as camisas são estilosas e não saem do guarda-roupa das fashionistas. Aposte em um coque bagunçado, como fez Bruna Marquezine, para destacar os óculos. O nózinho naquela t-shirt enorme foi o truque de estilo da blogueira Luiza Sobral.

Boho

Os redondinhos são ideais para compor looks despojados, que combinam perfeitamente com festivais de música. Se você quiser adotar o estilo hippie chic, aposte nas silhuetas fluídas e nas franjas como Thaila Ayala. Vale usar calças pantalona, saias e vestidos longos com o cabelo solto levemente bagunçado.

Um redondo pra chamar de seu

Ficou com vontade de testar as dicas? Separamos modelos redondos da GUESS que combinam com todas elas.

