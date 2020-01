O vestido de noiva da Sophie Turner é um verdadeiro sonho de princesa

Sophie Turner e Joe Jonas se casaram pela segunda vez no último sábado (29), em uma cerimônia para amigos íntimos e familiares realizada no Château du Martinay, em Carpentras, no sul da França. Antes disso, os dois já haviam trocado alianças de surpresa em maio, em Las Vegas.

Discretos como sempre, Joe e Sophie demoraram para divulgar fotos oficiais do casamento, e as expectativas sobre o vestido da noiva, que é ícone de estilo desta geração, estavam cada vez mais altas. Na noite de quarta (3), entretanto, foi o estilista Nicolas Ghesquière, atual diretor criativo da Louis Vuitton e responsável por assinar o modelito da atriz, postou uma foto em seu Instagram, revelando alguns detalhes da peça.

Ao contrário da escolha minimalista do primeiro casamento, ocasião na qual ela optou por um macacão chique, dessa vez o look noiva de Sophie tinha ares de conto de fadas: decote em V, cauda, mangas curtas estruturadas, cintura bem marcada e saia ampla, tipo princesa, compunham o longo romântico, coberto por renda e cristais.

Depois da divulgação de Nicolas, tanto Sophie quanto Joe fizeram questão de compartilhar, também no Instagram, a foto oficial do casamento que, mesmo em preto e branco, permite que a gente dê mais uma olhadinha no vestido dela.

Para completar o visual delicado, a atriz usou os cabelos soltos e divididos ao meio, enfeitados com um véu no mesmo tecido do vestido, além de um buquê de flores em formato cascata.

Felicidades para esses lindos!