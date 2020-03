A Golden Hour foi parar nas lentes dos óculos de sol

As variadas cores e modelos de óculos têm ganhado cada vez mais o rosto das pessoas. Além de ser um utensílio para que as pessoas possam enxergar melhor, também é um ótimo item para deixar o seu look ainda mais fashion.

O que começou nas passarelas, agora tem espaço garantido nas ruas. Os óculos de sol de lente amarela dispensam só um formato e abraçam todos os tipos de rostos e formas. Realmente, é uma tendência que chegou para ficar. Vale a pena investir em acessórios como brincos, colares e correntes.

Alguns famosos já aderiram a essa nova tendência com modelos que vão dos pequenos aos mais exagerados. Qualquer que seja a escolha, o resultado vai ser certeiro.

que tal você também arriscar?

Delicadeza também é uma das características desse tipo de óculos. O resultado suave pode ser alcançado em um look monocromático, principalmente nos tons pastéis.

Modelos redondos deixam a produção ainda mais cool.

E se você está em busca de um look mais vintage, as lentes amarelas também são ótimas opções.

Onde encontrar

Óculos de Sol Ray Ban Hexagonal Rb3548n 001 93 54/54 Dourado Espelhado, R$ 590,00

–

Óculos Redondo Pequeno Amarelo Fino Jhon Lennon Uv400, R$ 49,99

Óculos de Sol Feminino Gatinho Arredondado Proteção UV400 em Aço Vintage Retro Escuro, R$74,90

–

Óculos de Sol Polaroid PLD 6056/S Prata e Amarelo, R$199,90

–