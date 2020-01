O estilo inteligente de Sophia Turner: ”A questão é usar o que serve para o seu formato de corpo.”

IDADE: 20 anos.

INSTAGRAM: @sophiet.

NÚMERO DE SEGUIDORES: 3,2 milhões.

Como você a conhece:

Provavelmente pelo sobrenome Stark. Isso porque a atriz britânica interpreta Sansa Stark na saga Game of Thrones desde o primeiro episódio da série, em 2011 – que coincide com o início de sua carreira como atriz. O papel de Sophie começou pequeno, mas, à medida que as temporadas foram passando, ela ganhou espaço, tornando-se uma das principais personagens femininas do enredo. Tamanha notoriedade lhe rendeu outro trabalho de destaque, dessa vez nos cinemas, como Jean Grey em X-Men: Apocalypse (2016).

Por que ela arrasa no estilo:

Sophie entende que a moda deve ser usada a seu favor. “A questão não é incluir no guarda-roupa o que faz sucesso, mas o que serve para o seu formato de corpo”, disse em entrevista à INSTYLE britânica. E ela faz exatamente isso: tira vantagem de seu 1,75 m e de suas belas pernas para abusar de uma variedade de comprimentos, do míni ao mídi, além de looks monocromáticos e calçados pesados.

Mania fashion:

Não é raro ver Sophie apostando no combo saia A com blusa de mangas compridas para ir a eventos. O look demarca bem a cintura, agrega curvas à silhueta reta e ainda confere um clima retrô ao estilo da atriz.

Fato curioso:

O cabelo ruivo já virou a marca registrada de Sophie, mas o que pouca gente sabe é que seus fios são, na verdade, naturalmente loiros. De qualquer maneira, a maquiagem que ela usa também é superesperta e respeita sua beleza: note como as bochechas e os lábios pintados em tom coral criam uma harmonia no visual.

Looks da atriz:

Veste Louis Vuitton.

O blush e o batom coral ornam com o cabelo ruivo.

Veste Miu Miu.

Veste Carven.

Veste Marios Schwab.

Veste Osman.

Veste Acne Studios.

Veste Topshop.