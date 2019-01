Não gosta de biquíni? Veja maiôs que vêm com tudo no verão

Foi-se o tempo em que os biquínis eram unanimidade nas praias e piscinas desse Brasilzão. Agora, quem não curte as duas peças está mais livre para escolher um belo maiô e desfilar linda por aí. Veja 7 opções em alta que vêm com tudo.

Maiô cavado

Os maiôs cavadíssimos, tanto no quadril quanto na lateral do busto, bombaram em 2018 e continuam em alta em 2019.

Engana-mamãe

As peças com as costas abertas e fechadas na frente do corposão um clássico que as brasileiras amam tanto nas versões mais esportivas, quanto nas mais divertidas.

Neon

O neon estará em tudo no próximo ano: roupas, maquiagem, unhas e na moda praia também. Aposte sem medo de errar.

Listras

Outra tendência para 2019, as listras estarão em maiôs, biquínis e saídas de praia.

Crochê

O crochê voltou com tudo em 2018 e foi renovado para 2019, principalmente em maiôs e biquínis.

Cinto

Maiôs e biquínis com cintinhos chamam atenção para a cintura e de quebra tiram o look praiano de qualquer mesmice.

Com manga

Maiôs com manguinhas curtas e até mais longas também vão aparecer neste verão. Ponto positivo: vão da praia a qualquer lugar com muito charme.

