Moda Rio: As tendências que nasceram nas ruas cariocas

Biquínis coloridos e estilizados, bijuterias praianas, túnicas, óculos aviador… os itens são intermináveis. A moda carioca apresenta uma grande variedade e, ao longo do tempo, lançou várias tendências no país e no mundo.

Separar alguns ícones que contam a história do Rio de Janeiro, que completa seus 450 anos, não foi uma tarefa fácil. Por isso, a Contigo! conversou com quem entende do assunto: Isabela Capeto, uma das mais conceituadas estilistas brasileiras; Lula Rodrigues, consultor de moda masculina, crítico e jornalista; Marcia Disitzer, jornalista carioca e editora de moda do jornal O Dia; e Regina Martinelli, consultora de moda.