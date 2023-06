Desfile Jacquemus: veja os destaques da nova coleção da grife francesa

Nesta segunda-feira (26), a Jacquemus, grife francesa, transformou os espaços do Palácio de Versalhes, um dos lugares mais visitados da França, em uma passarela para apresentar a nova coleção feminina de primavera 2023, intitulada como ‘Le Chouchou’.

A apresentação foi ao ar livre e o designer Simon Jacquemus resolveu transformar o jardim em parte do espetáculo e posicionou a primeira fila de forma icônica: uma sequência de barcos ao lado da passarela, em paralelo ao lago do castelo.

Famosos como David Beckham e Victoria Beckham, a modelo Tina Kunakey e a atriz Adèle Exarchopoulos, Eva Longoria e Isabela Rangel Grutman marcaram presença na fila A do evento. Confira alguns dos famosos que prestigiaram o desfile de moda:

Kendall Jenner e Gigi Hadid

As modelos desfilaram com exclusividade para a grife, com as peças minimalistas e em tons claros da marca.

Emily Ratajkowski e Aron Piper

A modelo norte-americana e o ator de Elite marcaram presença como convidados de destaque na fila A, sendo uma das primeiras duplas a chegar nos barquinhos da grife em looks inteiramente brancos.

Eva Longoria e Isabela Rangel Grutman

O barco da atriz e da modelo também marcou o evento. O look de Eva seguiu a temática de tons brancos do desfile, e o conjunto de Rangel seguiu a linha de tons claros, mas inovou na escolha de um amarelo com estampa floral.

Victoria Beckham e David Beckham

O casal queridinho também marcou presença no desfile, com David Beckham usando um terno clássico creme e Victoria Beckham mostrando um vestido elegante com subtons de rosa.

Adèle Exarchopoulos e Tina Kunakey

As modelos se contrastam com suas escolhas fashion. Adèle optou por um conjunto clássico branco, enquanto Tina escolheu um conjunto preto, cor que poucos dos convidados ousaram em utilizar.