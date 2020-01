Meghan Markle aparece deslumbrante em pré-estreia de ‘O Rei Leão’

O final de semana está badalado para a realeza. Depois de acompanhar a partida final do Torneio de Wimbledon de tênis com Kate Middleton no último sábado (13), Meghan Markle marcou presença na pré-estreia de “O Rei Leão” em Leicester Square, em Londres, neste domingo (14).

Além da simpatia sempre estampada no rosto da duquesa de Sussex acompanhada do príncipe Harry, o que também chamou a atenção foi o look escolhido para a ocasião.

Meghan, que optou por uma saia branca com estampas azuis e uma camisa branca despojada para o jogo com Serena Williams no dia anterior, dessa vez apostou em um vestido preto trabalhado na transparência.

Como mostra o site especializado no assunto, “Meghan’s Mirror”, a peça é assinada por Jason Wu, um designer de moda com trabalhos únicos que já cativaram mulheres como Natalie Portman e Michelle Obama. O escolhido pela duquesa de Sussex em si ganha destaque pelo colo e mangas transparentes mais justas. Enquanto que o restante da peça é mais solta e contrapõe a parte de cima.

Para deixar o look ainda mais chique, Meghan surgiu por um coque baixo com os fios bem repuxados. Enquanto que no pé, a aposta da vez foi um scarpin preto Aquazzura e, nas mãos, uma clutch da Gucci.

