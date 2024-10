Marina Bitu: as criações de fibra da grife cearense

As criações fluidas, amplas, com materiais que dão destaque para manifestações nacionais — como o fuxico e o crochê —, já são a marca registrada da grife cearense Marina Bitu. Fundada em 2017, ela ganhou destaque no mercado nacional e recentemente exibiu seus looks na Europa, na exposição Creating Fashion For Tomorrow, em Londres.

Atualmente, porém, a menina dos olhos da fundadora é uma parceria com um grupo de artesãs da cidade de Cariri, no interior do Ceará. “Ficamos encantadas quando as conhecemos. É impressionante o que são capazes de criar com a fibra de bananeira: flores, bolsas, tableware…”, diz a fundadora da marca, Marina Bitu.

Para obter a fibra, maleável e resistente, é preciso colher, secar e desfiar os troncos de bananeira — tudo feito artesanalmente por mulheres. “A fibra mudou tudo. Antes, a gente ficava em casa, não tinha onde trabalhar”, conta Cícera Correia, que faz parte da associação Fibrarte.

Em setembro, a grife anunciou uma parceria com a Fibrarte: um chapéu bucket e uma bolsa minaudiere, que estão sendo comercializados pelos marketplaces da Magalu.

