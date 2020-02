Manymals: animais selvagens em forma de jóias

Animais selvagens foram transformados em jóias descoladas pelo designer alemão Markus Diebel

Foto: Divulgação

Animais selvagens foram transformados em jóias descoladas pelo designer alemão Markus Diebel, que hoje mora em São Francisco, nos Estados Unidos. Depois de estudar Design na Suíça e nos EUA, Markus foi diretor da consultoriade design IDEO e vice-presidente da empresa de design Incase. Produziu muitos objetos high-tech e fez projetos de casas noturnas até criar a nova coleção Manymals de colares.

Até a embalagem é descolada e criativa

Feitas a mão em prata, as jóias da linha Wild Ones representam animais selvagens de todo o mundo que têm hábitos naturais de se pendurar: gorila, morcego, bicho preguiça, cobra e coala.

E não pára por aí: a embalagem tem um charme à parte. “Feita 100% de material reciclado, cada uma traz a história do animal correspondente. Além disso, parte da renda obtida com a venda das jóias é revertida para ações da Wild AID – uma organização americana sem fins lucrativos, cuja principal missão é acabar com o comércio ilegal de animais selvagens”, disse Markus Diebel à Lola Mag.

Com vontade de pendurar um representante da natureza no pescoço? Cada colar custa 280 dólares + frete e pode ser comprado diretamente com o artista, no site Manymals