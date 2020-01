Lupita Nyong’o quer nos assustar com tanta fabulosidade no tapete vermelho

Promovendo o já bombado filme de terror “Nós”, Lupita Nyong’o está decidida a nos assustar com tanta maravilhosidade no tapete vermelho! Com ela, nunca é um “simples look do dia“, é um evento.

Se no início da semana, durante a estreia mundial do longa no SXSW, ela levou a tendência das presilhas para o patamar de arte, na premiere londrina da produção, na última quinta-feira (14), a atriz brincou com uma antiga imagem de beleza gótica e o resultado não poderia ter sido mais incrível.

Antes de mais nada, eis o look:

Em primeiro lugar, o vestido-robe Attico com essa padronagem xadrez é bonito e glamouroso, mas não é o prato principal: o trabalho de maquiagem, as lentes de contato vermelhas e o cabelo volumoso são a estrela dessa produção. Não existe NINGUÉM fazendo isso e com esse nível nos tapetes vermelhos mundo afora atualmente.

Outro mérito? Essa estética “Filha do Drácula/ Noiva do Frankenstein” por décadas sempre foi associada (salvo algumas exceções, como Aaliyah, em “A Rainha dos Condenados”) com mulheres brancas de pele pálida. Até agora.

É isso o que acontece quando outros tipos de pessoas começam a ter acesso a lugares antes negados a elas (exemplo: tapetes vermelhos): velhos conceitos e imagens são recriados, revitalizados. É a prova de que nenhuma imagem é tão forte que não possa mudar. Lupita está fazendo isso e ela é ótima nesse trabalho!