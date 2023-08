Looks com jardineira: 10 inspirações para se apaixonar

Você prefere jardineira ou salopete? Independente da resposta, fato é: temos um caso sério de amor com esse estilo derivado do macacão. A primeira costuma vir em uma modelagem mais pesada, em jeans ou sarja, e possui cavas laterais amplas, um suspensório na parte superior e, na inferior, um shorts ou calça. A segunda tem uma silhueta semelhante, mas é com uma saia na parte debaixo. Nosso item de inspiração da vez é a jardineira! E se no passado ela era usada em um contexto campestre, hoje é parte do cotidiano em looks criativos e urbanos.

Seja para trabalhos pesados ou dia a dia, a jardineira é prática, funcional e encantadora. À primeira vista, pode parecer desafiadora de usar, mas ela é mais versátil do que imaginamos. Vale investir no tradicional modelo em jeans ou em outras opções. Confira abaixo inspirações de look com jardineira:

Jardineira jeans com camisa jeans

O básico pode ser nada básico se você for devota do jeans duplo – abuse de sobreposições e texturas! Jeans com jeans é sempre uma solução, diferentes lavagens são sempre bem-vindas.

Jardineira de couro

Um contraste de modelagens costuma funcionar bem até demais! A jardineira mais justinha em couro criou um balanço com a camisa oversized, a paleta de cores também.

Look monocromático com jardineira

Neste look, as mangas mais amplas da camiseta e o formato mais larguinho da peça única trazem uma agradável sensação de conforto. Você pode usar sua jardineira com uma camiseta branca e continuar fashion, ok?! O visual finalizado com os acessórios certos fica ainda mais valorizado. No caso da imagem acima, temos brincos de brilhantes e bolsa da Chanel.

Jardineira no escritório

Usar peças mais clássicas pode ajudar a tornar a sua jardineira apropriada para o trabalho. Vale escolher uma camisa de bom corte e, nos pés, sapatos que remetem ao ambiente profissional, como um Oxford ou mocassim.

Looks com jardineira estampada

Animal print, polka dots, listras e o que mais vier à mente. As jardineiras ficam fashion em todas as estampas. Uma camisa por baixo é uma boa opção para ousar, ou uma camiseta básica, para quem prefere deixar a estamparia sem distrações.

Jardineira colorida

Assim como diferentes estampas, as jardineiras não se limitam ao azul, branco e preto, há diversas cores. Dá para investir em uma pegada mais Barbiecore ou outras nuances, o que vale é explorar também uma pitada de cor.

Jardineira com blusa de gola alta

Uma gola alta alonga o pescoço e deixa o look chique! Com manga é ótima para os dias frios e sem, funciona para temperaturas quentes e amenas.

