Looks balletcore: como usar a tendência da vez

Não foram apenas as sapatilhas que voltaram com tudo: depois do sucesso dos looks de academia nas ruas, o athleisure, e as produções rosas, com o Barbiecore, é hora de unir o melhor destes dois mundos com peças inspiradas no ballet. Com toque romântico, mas sem deixar de lado o conforto e o esportivo que fazem parte do universo da dança, o Balletcore é uma opção para quem gosta de delicadeza e praticidade. Quer se inspirar no hit do momento? Então vem com a gente.

As peças que compõe o balletcore

O balletcore pega emprestado alguns elementos do universo das bailarinas, como sapatilhas flat, as saias de tule ou de seda, vestidos românticos (com babados e renda), leggings, polainas, bodies (os famosos collants) sobrepostos com cardigans e boleros, tops com amarrações e meias-calças – tudo bem clarinho e delicado.

Looks balletcore para se inspirar

A romântica saia de tule é um sucesso no balletcore, e ela pode ser utilizada em looks do dia a dia. Para um visual mais clássico, vale combinar com blazer, como no look acima.

Vestidos com silhuetas mais amplas, com babados e detalhes delicados, combinam muito bem com a estética do balletcore. Nos pés, a sapatilha arredondada une conforto e estilo.

As peças muito fluidas e com cores suaves não fazem muito o seu estilo? Então vale apostar nas leggings, sobretudo as com “pezinho”, que estão de volta e também fazem parte da estética. Uma boa maneira de usar no cotidiano é misturar com blazer amplo ou oversized, t-shirt e salto clássico, como o scarpin.

Saia curta, camisa com babados, sapatilhas de ballet e meia curta de seda também são opções para investir no balletcore em uma paleta mais sóbria. Bonito e prático.

O corset ou os collants também ficam charmosos e são bem-vindos para entrar na tendência. Combine com peças bem delicadas, como as saias midi ou longas.

As polainas quentinhas e fofas podem e devem fazer parte do seu look! Elas vão bem com saias curtas e tomando parte do salto que, para ficar dentro da estética, devem ser mais delicados, como os de bico fino.

Aqui, as polainas foram combinadas com scarpins e sobretudo rosas, um mix interessante entre Barbiecore e balletcore.

Tops e calças com amarração também foram trazidos de volta pelo balletcore, e deixam o visual moderno e com uma pitada de sexy. Que tal apostar?

Gostou do retorno do balletcore?