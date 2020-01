Lingerie nude: aprenda a escolher o modelo certo para você

No melhor estilo boudoir, as lingeries nunca estiveram tão à mostra. O body faz as vezes de top sob vestidos e camisas com transparência. Combine com peças mesmo tom. É sexy e elegante!

Divulgação/Carol Piza Divulgação/Carol Piza

Sutiã de renda, R$ 139, e calcinha de renda, R$ 95, Fruit de la Passion, tel. (11) 3751 3858.

Calcinha e sutiã de tule e renda, Valisere, R$ 166, o conjunto, valisere.com.br.

Sutiã de tule e renda, R$ 139, e calcinha de tule e renda, R$ 64, Intimissimi, tel. (11) 3198 9355.

Sutiã de renda, R$ 90, e calcinha de renda, R$ 40, Loungerie, tel. 0800 9411030.

Sutiã de renda, R$ 209, e calcinha de renda, R$ 99, Jogê, tel. 0800 118555.

Sutiã de tule, R$ 112, e calcinha de tule, R$ 64, Calvin Klein, calvinklein.com.br.