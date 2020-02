Line-up da Semana de Moda de Milão

Desfile Roberto Cavalli Verão 2009

Foto: Divulgação

Neste ano, a edição de inverno da Fashion Week de Milão (também conhecida como Milano Moda Donna) terá um cronograma mais curto: 24 de fevereiro a 1º de março. A redução de dias coincidiu com a declaração de Anna Wintour, editora da Vogue América, de que ficaria apenas três dias na cidade italiana.

Coincidência ou não, depois da afirmação da fashionista, as grandes grifes da Semana de Moda de Milão se apertaram no calendário do evento dos dias 26 a 28 de fevereiro.

A Milano Moda Donna é considerada a segunda semana de moda mais importante do mundo, perdendo apenas para a de Paris, e reúne grifes renomadas como Prada, Versace, Missoni, Gucci e outras. Tem até a apresentação de Elena Miró, marca voltada para mulheres que são, no mínimo, manequim 46.

Line-up dos desfiles:

Quarta-feira (24/2)

Elena Mirò

Angelo Marani

Simonetta Ravizza

Next Generation

New Upcoming Designers N-U-DE

Seduzioni Diamonds by Valeria Marini

Lisa Romanyuk

BNG

Alviero Martini

Paola Frani

Lorenzo Riva

Quinta-feira (25/2)

Luciano Soprani

Enrico Coveri

Blugirl

Haute

Just Cavalli

D&G

Fendi

Albino

Krizia

Frankie Morello

Daniela Gregis

Prada

N°21

Moschino Cheap & Chic

Sexta-feira (26/2)

Dsquared2

Blumarine

Sportmax

Roccobarocco

Alberta Ferretti

Gianfranco Ferrè

Luisa Beccaria

Kristina Ti

Gaetano Navarra

Emporio Armani

Massimo Rebecchi

Versace

Maurizio Pecoraro

C’N’C Costume National

Jil Sander

Roberto Musso

Sábado (27/2)

Bottega Veneta

Antonio Marras

Max Mara

Les Copains

Etro

Love Sex Money

Giorgio Armani

Moschino

John Richmond

Gucci

Brioni

Ter Et Bantine

Emilio Pucci

Francesco Scognamiglio

Gabriele Colangelo

Domingo (28/2)

Marni

Anteprima

Byblos

Marco De Vincenzo

Dolce & Gabbana

Iceberg

Roberto Cavalli

Missoni

Salvatore Ferragamo

Ermanno Scervino

Aquilano Rimondi

Jo No Fui

Segunda-feira (1/3)

Aigner

Mila Schön

Federico Sangalli

Laura Biagiotti

Carlo Tivioli