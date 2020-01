Lady Gaga usou um look que traduz perfeitamente o tema do Met Gala 2019

O Met Gala, ou Baile do Met, acontece nesta segunda-feira (6), no Metropolitan Museum Of Art, em Nova York, e dessa vez conta com Lady Gaga como uma das principais anfitriãs do evento, que tem o objetivo de levantar fundos para o departamento de moda do Metropolitan, além de marcar a inauguração da exposição temática que será exibida dentro do museu em 2019. Além dela, Harry Styles, Serena Williams e Alessandro Michele, diretor criativo da Gucci, completam o time de convidados VIP da noite.

Para dar um gostinho do que podemos esperar em relação ao look escolhido pela cantora para pisar no tapete vermelho do baile, Gaga, já na contagem regressiva, compareceu a um jantar pré-Met Gala, na noite de domingo (5), com uma produção que traduz bem a estética ‘Camp’, tema da exposição e dress code deste ano.

Baseado no ensaio ‘Notes on Camp’, publicado pela escritora Susan Sontag em 1964, o ‘Camp’ é uma expressão americana sem significado exato, usada pela autora para tentar definir o amor por tudo aquilo que é extravagante, exagerado, não-natural. Na moda, é sobre looks irônicos, engraçados, teatrais – que podem até ser considerados ‘cafonas’.

Ainda não entendeu? Gaga explica (ou melhor, mostra). A peça-chave do look da cantora era um minivestido listrado preto e branco, volumoso, cheio de babados em camadas e todinho confeccionado em tule.

O modelo é dos mais atuais e foi visto nas passarelas da coleção de outono 2019 da Marc Jacobs.

Mas enquanto na Semana de Moda o vestido foi combinado com meias brancas e sandálias peep toe, Gaga foi além e montou um look ainda mais extravagante, coordenando a peça com um fascinator nada básico, bolsa minúscula, meia-calça preta e botas plataforma altíssimas, do tipo que ela gostava de usar durante a era ‘The Fame Monster’.

A beleza teve como destaque o make com delineado azul e preto (tendência) na pálpebra móvel, além de lápis branco na linha d’água. Em seu perfil do Instagram, Gaga fez um post mostrando o lookinho completo:

Mal podemos esperar para ver o que ela vai vestir hoje à noite!